28 ліпеня ў Трампа запланавана сустрэча з Зяленскім і Нетаньяху

28 ліпеня ў Вашынгтоне запланавана сустрэча Дональда Трампа з Уладзімірам Зяленскім. На парадку - украінскі канфлікт і вайна з Іранам. Заяўлена, што перамовы пройдуць у Авальным кабінеце ў закрытым для журналістаў фармаце.

Прадстаўнікі адміністрацыі Вашынгтона раней паведамлялі, што Трамп і Зяленскі, як чакаецца, абмяркуюць пытанні, якія датычацца ўрэгулявання ва Украіне. Амерыканскі прэзідэнт з аптымізмам глядзіць на магчымасць заключэння мірнай здзелкі па ўкраінскім канфлікце, так піша The Wall Street Journal. Газета са спасылкай на чыноўнікаў у Вашынгтоне адзначае, што Трамп і яго каманда гатовы адыгрываць канструктыўную ролю ў завяршэнні канфлікту і ўзаемадзейнічаць з абодвума бакамі.

Таксама Трамп за зачыненымі дзвярамі пагаворыць з Нетаньяху. Бакі абмяркуюць сітуацыю вакол Ірана, пашырэнне Аўраамавых пагадненняў і дамоўленасці па Ліване.