5 лістапада ў Шанхаі адкрыецца 9-я міжнародная выстава імпартных тавараў
5 лістапада ў Шанхаі адкрыецца 9-я міжнародная выстава імпартных тавараў. Маштабная падзея аб'яднае прадстаўнікоў з больш як 160 краін, рэгіёнаў і міжнародных арганізацый. Беларусь традыцыйна выступае сярод удзельнікаў. Плануем прэзентаваць у тым ліку і нацыянальны павільён. 4 лістапада насычаны бізнес-парадак на двухбаковым трэку. У Шанхаі прайшоў беларуска-кітайскі форум.
У Кітаі бліжэй даведваюцца пра нашу прадукцыю
Пра гэта гаворыць цікавасць мясцовага бізнесу працаваць з Беларуссю. Ад садзейнічання ў адкрыцці нацыянальнага павільёна ў Хэйхэ да магазінаў з беларускім марожаным у Шанхаі. Будучая выстава - добрая падстава напярэдадні ў спакойнай атмасферы правесці перамовы і прэзентаваць брэнд "Зроблена ў Беларусі" для кітайскага рынку (гл. відэа).