6 краін заклікалі ЗША да выканання міжнароднага права
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША стварылі "надзвычай небяспечны прэцэдэнт" у Венесуэле. Урады Бразіліі, Чылі, Калумбіі, Мексікі, Уругвая і Іспаніі апублікавалі заяву, у якой абвінавачваюць Вашынгтон і заклікаюць, каб рашэнне сітуацыі было знойдзена мірнымі сродкамі - праз дыялог і перамовы.
Яны таксама выказваюць занепакоенасць з нагоды знешняга кантролю, які "несумяшчальны з міжнародным правам" і "пагражае палітычнай, эканамічнай і сацыяльнай стабільнасці рэгіёна".
Фота Reuters