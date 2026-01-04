Глядзець анлайнПраграма ТБ
6 краін заклікалі ЗША да выканання міжнароднага права

ЗША стварылі "надзвычай небяспечны прэцэдэнт" у Венесуэле. Урады Бразіліі, Чылі, Калумбіі, Мексікі, Уругвая і Іспаніі апублікавалі заяву, у якой абвінавачваюць Вашынгтон і заклікаюць, каб рашэнне сітуацыі было знойдзена мірнымі сродкамі - праз дыялог і перамовы.

Яны таксама выказваюць занепакоенасць з нагоды знешняга кантролю, які "несумяшчальны з міжнародным правам" і "пагражае палітычнай, эканамічнай і сацыяльнай стабільнасці рэгіёна".

Фота Reuters

