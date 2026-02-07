3.73 BYN
Ад Зяленскага патрабуюць завяршыць вайну да надыходу лета і хутчэй прызначыць прэзідэнцкія выбары
Агенцтва Рэйтэр паведамляе, што амерыканцы патрабуюць ад Украіны згоды завяршыць канфлікт да надыходу лета.
Размова ідзе пра тое, каб разам са спыненнем агню быў праведзены рэферэндум, які б зафіксаваў тэрытарыяльныя ўступкі. Акрамя таго, ад Кіева патрабуюць як мага хутчэй прызначыць прэзідэнцкія выбары - яны павінны прайсці адначасова з плебісцытам. Пры гэтым май Вашынгтон разглядае як крайні тэрмін.
Само перамір'е і звязаныя з ім электаральныя працэдуры амерыканцы хацелі б прызначыць на сакавік.
Кіеў адбіваецца, спасылаючыся на канстытуцыйную немагчымасць правядзення выбараў і рэферэндуму ў такія сціснутыя тэрміны. Зяленскаму трэба будзе праявіць талент да віртуознай палітычнай эквілібрыстыкі. Фармальна Вярхоўная рада можа не дапусціць правядзення галасавання аб тэрытарыяльных уступках. Кожны дэпутацкі голас тут будзе на вагу золата, і слугі народныя не выпусцяць шанц зарабіць на гэтым.