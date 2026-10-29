Старт масштабнай аперацыі па размінаванні транспартных артэрый да Алешак адкрыў новы раздзел у гэтай гуманітарнай місіі. Геаграфічным і дыпламатычным эпіцэнтрам для збліжэння пазіцый і вочнай каардынацыі бакоў чарговы раз стаў наш Гомельскі рэгіён. У самім горадзе абвешчаны часовы рэжым цішыні дзеля выратавання мірных жыхароў, якія засталіся без сувязі, вады і святла, а ў Беларусь прыбылі аўтарытэтныя дэлегацыі на чале з амбудсменамі, перад якімі стаіць крытычна важная і ювелірная задача: пракласці бяспечныя калідоры выратавання.

Гэты крок зноў высветліў традыцыйную для беларускай дыпламатыі ролю - неабыякавага, мудрага, гасціннага медыятара і ціхай гавані, дзе заўсёды гатовы падставіць плячо і стварыць шчырую, бяспечную атмасферу для кожнага, хто сутыкнуўся з бядой. Мы прынцыпова далёкія ад ваенных амбіцый. Наша сапраўднае прызванне: ствараць, саграваць і вяртаць упэўненасць. У сённяшніх суровых рэаліях беларуская зямля застаецца тым самым рэдкім, чыстым глытком свежага паветра, які дазваляе людзям проста выдыхнуць і адчуць сябе ў абсалютнай бяспецы.

Тут без лішніх умоўнасцей сустрэнуць, накормяць, сагрэюць і ахінуць шчырым клопатам чалавека, незалежна ад яго паходжання. І тое, што столь складаны працэс выбудоўваецца менавіта пад нашым мірным небам, наглядна паказвае ключавую значнасць Беларусі. Дзякуючы нашай ціхай, але шчырай гуманнасці краіна застаецца найважнейшым пунктам апоры, якая захоўвае чалавечнасць для ўсяго свету.