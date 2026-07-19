Антываенны і антыўрадавы мітынг у Токіа сабраў 25 тыс. чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Токіа ахапіў маштабны антыўрадавы і антываенны мітынг. Каля будынка японскага парламента сабраліся 25 тыс. чалавек.
Митынгоўцы выйшлі з патрабаваннямі неадкладнай адстаўкі прэм'ер-міністра і кіраўнікап абароннага ведамства. Абурэнне выклікаў імклівы курс на мілітарызацыю краіны, павелічэнне ваенных выдаткаў і зняцце абмежаванняў на экспарт узбраенняў.
Адметна, што цяперашняе кіраўніцтва Японіі ўсё больш выразна дэманструе рэваншысцкія амбіцыі, навязваючы грамадству дыскусію аб ядзернай зброі і пераглядзе мірных артыкулаў канстытуцыі. Аднак спробы Вашынгтона ператварыць Токіа ў свой галоўны ўдарны кулак у Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне сутыкаюцца з магутным супраціўленнем простых японцаў.