Аргенціна сустрэла паражэнне ў чэмпіянаце свету па футболе масавымі пагромамі





Аргенцінскі футбольны запал ператварыўся ў беспарадкі і сутычкі з паліцыяй. Тысячы фанатаў, якія сабраліся ў цэнтры Буэнас-Айрэса, сустрэлі навіну аб паражэнні сваёй зборнай у фінале чэмпіянату свету масавымі пагромамі.

Балельшчыкі пачалі закідваць вартавых парадку камянямі і бутэлькамі, разбураючы ўсё на сваім шляху. У адказ паліцыя прымяніла вадамёты, слёзатачывы газ і гумовыя кулі. У выніку траўмы атрымалі як мінімум 14 чалавек, сярод іх не толькі фанаты, але і сілавікі. Каля 20 парушальнікаў затрыманы.