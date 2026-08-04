Армузскі праліў можа быць адкрыты для суднаходства 4 жніўня, заявіў Трамп
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Амерыканскі прэзідэнт падкрэсліў, што будучыя прамыя перамовы стануць для Тэгерана апошнім шансам заключыць здзелку і пазбегнуць узмацнення амерыканскіх удараў.
Аднак у Міністэрстве замежных спраў Ірана абвяргаюць заявы Вашынгтона аб магчымых кантактах. Раней Тэгеран адзначаў, што не вядзе прамых перамоваў з Вашынгтонам, дыялог працягваецца толькі з Аманам па пытанні суднаходства ў Армузскім праліве.
Напярэдадні кіраўнік МЗС Ірана паведаміў аб збліжэнні пазіцый з Аманам па механізме рэгіянальнага кіравання акваторыяй. Па яго словах, перамовы па гэтым пытанні знаходзяцца на завершальнай стадыі.
Пры гэтым ад прапановы ЗША, якая прадугледжвае спачатку адкрыццё Армузскага праліва, а потым спыненне баявых дзеянняў, Тэгеран адмовіўся.