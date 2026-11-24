Беларусь і Свярдлоўская вобласць умацоўваюць прамысловае партнёрства
24 лістапада ў Екацерынбургу адбылася сустрэча намесніка прэм'ер-міністра Беларусі Віктара Каранкевіча з першым намеснікам губернатара Свярдлоўскай вобласці - міністрам прамысловасці і навукі Аляксеем Шмыкавым.
У рэгіёне эксплуатуецца вялікая колькасць сельскагаспадарчай, кар'ернай тэхнікі. Бакі абмеркавалі пытанні сэрвіснага абслугоўвання. Размова аб пашырэнні наменклатурнага раду і захаванні якасці. Асобна закрануты пытанні ў сферы энергетыкі. У цэлым назіраецца станоўчая дынаміка росту тавараабароту.
Падпісаны мемарандум аб узаемаразуменні паміж урадам Свярдлоўскай вобласці Расіі і Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях Беларусі. Дакумент будзе спрыяць таму, каб навуковыя распрацоўкі знаходзілі практычнае прымяненне на прадпрыемствах.