Беларусь традыцыйна выступае за дээскалацыю і пошук мірных рашэнняў у канфліктах. Ужо больш за 80 гадзін дзейнічае рэжым цішыні ў Херсонскай вобласці - у зоне гуманітарнай аперацыі па эвакуацыі жыхароў горада Алешкі.

Усё праходзіць у поўнай адпаведнасці з дамоўленасцямі паміж Расіяй і Украінай. Гэта адзначыла першая ледзі ЗША Меланія Трамп, якая таксама выступіла пасярэднікам у арганізацыі місіі.

Беларусь тут - гарант бяспекі. Гэта дае магчымасць бакам дамовіцца і захаваць жыццё людзей.

Гуманітарная місія ў Алешках прайшла без інцыдэнтаў, бакі адзначылі высокую арганізацыю. Жыхарам Алешак дастаўлена гуманітарная дапамога: некалькі дзясяткаў тон прадуктаў, сродкаў гігіены, лекаў і паліва для генератараў.

А для тых, хто пажадаў пакінуць горад, далі 25 аўтобусаў на 750 месцаў. У цяперашні час яны ўжо знаходзіцца ў Армянску, адкуль раз'едуцца да месцаў прызначэння. Частка накіруецца ў Анапу, адтуль вылецяць у Гомель (гл. відэа).