Беларусь як гарант бяспекі: як прайшла эвакуацыя жыхароў Алешак
Беларусь традыцыйна выступае за дээскалацыю і пошук мірных рашэнняў у канфліктах. Ужо больш за 80 гадзін дзейнічае рэжым цішыні ў Херсонскай вобласці - у зоне гуманітарнай аперацыі па эвакуацыі жыхароў горада Алешкі.
Усё праходзіць у поўнай адпаведнасці з дамоўленасцямі паміж Расіяй і Украінай. Гэта адзначыла першая ледзі ЗША Меланія Трамп, якая таксама выступіла пасярэднікам у арганізацыі місіі.
Беларусь тут - гарант бяспекі. Гэта дае магчымасць бакам дамовіцца і захаваць жыццё людзей.
Гуманітарная місія ў Алешках прайшла без інцыдэнтаў, бакі адзначылі высокую арганізацыю. Жыхарам Алешак дастаўлена гуманітарная дапамога: некалькі дзясяткаў тон прадуктаў, сродкаў гігіены, лекаў і паліва для генератараў.
А для тых, хто пажадаў пакінуць горад, далі 25 аўтобусаў на 750 месцаў. У цяперашні час яны ўжо знаходзіцца ў Армянску, адкуль раз'едуцца да месцаў прызначэння. Частка накіруецца ў Анапу, адтуль вылецяць у Гомель (гл. відэа).