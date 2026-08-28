Беларуска, якая лічылася зніклай у Непале, знайшлася

Раніцай 26 жніўня ў Непале адбылася разбуральная паводка. Стыхія была справакавана абвальваннем высакагорнага ледніка і скальнай масы. У спісе прапаўшых без весткі лічацца амаль 2 тыс. чалавек. Знойдзены целы ўжо 579 загінуўшых.

Беларуска, якую лічылі ахвярай гімалайскай катастрофы, выйшла на сувязь, паведаміўшы, што з ёй усё ў парадку. Яна падзякавала за турботу ўсім неабыякавым.

Пошукава-выратавальная аперацыя ў пацярпелых раёнах працягваецца, у ёй задзейнічаныя звыш 13 тыс. вайскоўцаў і паліцэйскіх. Выратаваны ўжо больш за 4,4 тыс. чалавек.

Навукоўцы папярэджваюць: гімалайскія леднікі растаюць на 65 % хутчэй, чым дзесяцігоддзе таму, і такія катастрофы будуць адбывацца ўсё часцей.