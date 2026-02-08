3.73 BYN
Беларускія назіральнікі працуюць на датэрміновых парламенцкіх выбарах у Тайландзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Тайландзе 8 лютага праходзяць датэрміновыя парламенцкія выбары і агульнанацыянальны рэферэндум па Канстытуцыі. Вынікі галасавання вызначаць, хто сфарміруе наступны ўрад і ці захавае часовы прэм'ер-міністр Чарнвіракул сваю пасаду. За апошнія 87 гадоў парламент Тайланда распускаўся 16 разоў, уключаючы гэты. Адначасова грамадзяне галасуюць на рэферэндуме па пытанні аб перапісе Канстытуцыі 2017 года, прынятай у перыяд ваеннага праўлення.