Беларусы ўдзельнічаюць у будаўніцтве ўнікальнага курорта ў ААЭ

Да ўзроўню палітычных адносін падцягваем і гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва з ААЭ. Там беларусы ўдзельнічаюць ва ўзвядзенні ўнікальнага курорта. Маштабная будоўля разгарнулася ў эміраце Рас-эль-Хайма. Кошт праекта складае 5,7 млрд долараў.

Новы курорт у Рас-эль-Хайме

Калі зараз магнітам для ўсіх турыстаў з'яўляецца Дубай, то літаральна праз два гады, магчыма, усе будуць марыць пра адпачынак у эміраце Рас-эль-Хайма. Зараз гэта адна вялікая будоўля.

Ужо ў наступным годзе на востраве Аль-Марджан плануюць адкрыць новы курорт. Кошт праекта складае 5,7 млрд долараў. Гэта ў 3 разы вышэй за кошт Бурдж-Халіфы. Беларускіх журналісты першыя, хто бачыць зараджэнне аднаго з самых дарагіх праектаў у свеце (гл. відэа).