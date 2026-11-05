Bild: Тры краіны паскорана рыхтуюцца да верагоднай вайны

Нямецкая Bild адзначае крайне высокія тэмпы падрыхтоўкі да верагоднай вайны адразу ў трох краінах: у Польшчы, Нарвегіі і Фінляндыі.

У Осла абвясцілі аб рэалізацыі праграмы "Татальная абарона": яна прадугледжвае ўдзел у мерах па забеспячэнні бяспекі ўсяго насельніцтва краіны. Тут рыхтуюць да мабілізацыі 40 тыс. рэзервістаў - калі іх паставіць пад ружжо, колькасць нарвежскай арміі патроіцца. У краіне завяршаюць праверку і даабсталяванне сховішчаў: такіх будзе да канца года 19 тыс., і яны здольныя змясціць палову тутэйшага насельніцтва.

У Фінляндыі арганізавана навучанне абыходжанню са зброяй і пачатковая медпадрыхтоўка для ўсіх ахврчых. Штогод праходзяць падрыхтоўку да вядзення баёў у гарадской забудове не менш за 45 тыс. фінаў. У пяцімільённай краіне абсталявана 50 тыс. сховішчаў.

Нарэшце, у Польшчы праводзіцца ўсеагульная падрыхтоўка насельніцтва на курсах эвакуацыі і асваення базавых ваенных навыкаў. У школах падлеткам з 14 гадоў выкладаюць навыкі выжывання і стральбы.

Нямецкая Bild асобна адзначае псіхалагічнае ўздзеянне тотальнай мілітарызацыі: вайна пачынае ўспрымацца грамадзянамі як нешта нармальнае і нават непазбежнае.