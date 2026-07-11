Bloomberg: сусветныя цэны на пшаніцу папаўзлі ўверх
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сусветныя цэны на пшаніцу рэзка паскорылі рост. Як паведамляе Bloomberg, прычынай чарговага скачка кошту харчавання стала сур'ёзнае парушэнне суднаходства.
З-за эскалацыі канфлікту ў Чарнаморскім рэгіёне пад пагрозай аказаліся ключавыя экспартныя калідоры. Асцерагаючыся маштабных збояў у лагістыцы, сусветныя трэйдары пачалі актыўна скупліваць ф'ючарсы, што імгненна павысіла біржавыя каціроўкі.
Эксперты папярэджваюць: нестабільнасць на моры ставіць пад удар глабальную харчовую бяспеку і непазбежна прывядзе да новага вітка інфляцыі ў краінах-імпарцёрах.