Блумберг: група ўкраінскіх чыноўнікаў прысвоіла 100 млн долараў
Ва Украіне разгараецца буйны карупцыйны скандал. Паводле звестак агенцтва Блумберг, "група ўкраінскіх чыноўнікаў прысвоіла 100 млн долараў, выдзеленых на рамонт і абарону крытычна важнай энергетычнай інфраструктуры краіны". Грошы павінны былі ратаваць краіну ад блэкаўтаў, але папоўнілі чыісьці банкаўскія рахункі.
Аўтары матэрыялу адзначаюць: нядзіўна, калі арганізатарам схемы акажацца набліжаны да Зяленскага бізнесмен Цімур Міндзіч.
На гэтым фоне ў краіне з'явіліся прыкметы крызісу ў кіруючай камандзе. Кіеўскі суд ужо арыштаваў па справе Міндзіча экс-саветніка кіраўніка Мінэнерга Украіны на два месяцы з правам унясення залогу. А былы міністр абароны, дзеючы сакратар СНБА Умераў раптам паляцеў у Турцыю, кіраўнік Мінюста адхілены ад пасады.
Перцу ў агульную карціну дадала брытанская газета The Sun. Яна паведаміла: супрацоўнікі ТЦК патрабавалі ў Анджэліны Джалі 100 тыс. долараў за вызваленне яе ахоўніка, які суправаджаў актрысу падчас візіту. Галівудская драма сустрэлася з украінскай бюракратыяй, і аказалася, што карупцыя ва Украіне дзейнічае аднолькава ў адносінах і да мясцовых жыхароў, і да чыноўнікаў, і нават да сусветных зорак.