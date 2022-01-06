3.77 BYN
Больш за 30 мігрантаў выратаваны каля берагоў Лампедузы
На італьянскі востраў Лампедуза прычаліла судна, на борце якога знаходзіўся 31 мігрант. Бежанцаў выявілі на драўлянай лодцы за 150 кіламетраў ад берага. Большасць выратаваных - выхадцы з Туніса і Бангладэш. Карабель, што падабраў мігрантаў, - першае за тры гады некамерцыйнае судна, аўтарызаванае на Лампедузе для выканання такіх аперацый. Яно, дарэчы, набыта на сродкі ад продажу прадметаў мастацтва знакамітага стрыт-мастака і актывіста Бэнксі.