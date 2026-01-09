Больш за 20 тыс. чалавек у Аўстраліі засталіся без святла з-за цыклону

3.68 BYN
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Больш за 20 тыс. чалавек у Аўстраліі засталіся без святла з-за трапічнага цыклону "Кодзі".
Шторм абрынуўся на ўсходняе ўзбярэжжа. Моцны вецер і ліўні пашкодзілі лініі электраперадачы і інфраструктуру. Улады папярэджваюць аб пагрозе паводак у рэгіёне на найбліжэйшыя двое сутак.
Дзіўна, але на паўднёвым захадзе краіны бушуе іншая стыхія. Там працягваецца экстрэмальная спякота, якая выклікала маштабныя лясныя пажары. У штаце Вікторыя з-за гэтага ўжо загінуў як мінімум адзін чалавек, згодна з рознымі ацэнкамі, разбурана больш за 300 будынкаў. Узровень небяспекі там найвышэйшай катэгорыі.