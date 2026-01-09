Больш за 20 тыс. чалавек у Аўстраліі засталіся без святла з-за цыклону

Больш за 20 тыс. чалавек у Аўстраліі засталіся без святла з-за трапічнага цыклону "Кодзі".

Дзіўна, але на паўднёвым захадзе краіны бушуе іншая стыхія. Там працягваецца экстрэмальная спякота, якая выклікала маштабныя лясныя пажары. У штаце Вікторыя з-за гэтага ўжо загінуў як мінімум адзін чалавек, згодна з рознымі ацэнкамі, разбурана больш за 300 будынкаў. Узровень небяспекі там найвышэйшай катэгорыі.