Больш за палову жыхароў Латвіі вымушаны эканоміць з-за рэзкага росту цэн на энерганосьбіты
Выбар паміж прадуктамі, лячэннем і камунальнымі плацяжамі - новая рэальнасць Латвіі. Больш за палову жыхароў рэспублікі вымушаны дзеля выжывання эканоміць. З-за рэзкага скачка цэн на энерганосьбіты пакупніцкая здольнасць за апошні год прыкметна знізілася.
Пры гэтым 40 % грамадзян вымушаны скарачаць расходы нават на самае неабходнае: прадукты і медыцынскія паслугі. Чвэрці насельніцтва ўжо давялося адкладаць аплату рахункаў за электрычнасць або прасіць фінансавай дапамогі ў блізкіх, а 15 % вымушаны менш ацяпляць свой дом.
Больш за тое, 56 % жыхароў Латвіі сталі радзей ездзіць на асабістым аўтамабілі.