Больш за за 50 млн амерыканцаў прагаласавалі датэрмінова на прамежкавых выбарах у Кангрэс

3 лістапада ў ЗША праходзяць прамежкавыя выбары ў Кангрэс. Амерыканцы выберуць 435 членаў Палаты прадстаўнікоў і 35 сенатараў. Першыя вынікі чакаюцца 4 лістапада раніцай.

У ходзе датэрміновага галасавання прынялі ўдзел рэкордная колькасць чалавек – больш за 50 млн. Асноўная барацьба разгортваецца паміж кіруючай Рэспубліканскай партыяй Трампа і дэмакратамі.

Вынікі выбараў у Кангрэс шмат у чым вызначаць стартавыя пазіцыі кандыдатаў у прэзідэнцкай гонцы ў 2028 годзе.