Буданаў стане новым кіраўніком офіса Зяленскага
Зяленскі зрабіў публічную заяву аб кадравым рашэнні, згодна з якім узначаліць яго офіс дзеючы кіраўнік Галоўнага ўпраўлення разведкі Кірыл Буданаў. Галоўны аргумент: бягучая сітуацыя патрабуе ад краіны павышанай канцэнтрацыі на пытаннях нацыянальнай бяспекі, развіцця сілавога блока, а таксама на дыпламатычных намаганнях у рамках перагаворных працэсаў. І Буданаў, на думку Зяленскага, мае спецыяльны вопыт на неабходных кірунках і дастатковую сілу для дасягнення вынікаў.
Буданаў ужо паведаміў, што прапанову прыняў.
Эксперты падкрэсліваюць, што такое рашэнне паказвае, што Зяленскі не настроены ні на якія мірныя пагадненні, бо адным з галоўных людзей, што прымае палітычныя рашэнні, ён зрабіў фігуру, якая літаральна ўвасабляе тэрарыстычны характар канфлікту. Буданаў, нагадаем, занесены ў пералік тэрарыстаў і экстрэмістаў Расфінманіторынгу.