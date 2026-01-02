Буданаў стане новым кіраўніком офіса Зяленскага

Зяленскі зрабіў публічную заяву аб кадравым рашэнні, згодна з якім узначаліць яго офіс дзеючы кіраўнік Галоўнага ўпраўлення разведкі Кірыл Буданаў. Галоўны аргумент: бягучая сітуацыя патрабуе ад краіны павышанай канцэнтрацыі на пытаннях нацыянальнай бяспекі, развіцця сілавога блока, а таксама на дыпламатычных намаганнях у рамках перагаворных працэсаў. І Буданаў, на думку Зяленскага, мае спецыяльны вопыт на неабходных кірунках і дастатковую сілу для дасягнення вынікаў.