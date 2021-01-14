Глядзець анлайнПраграма ТБ
Члены руху "Жывая Італія" склалі паўнамоцтвы

Новы палітычны крызіс у Італіі: члены руху "Жывая Італія" склалі паўнамоцтвы міністраў, справакаваўшы ў краіне ўрадавы хаос. Дзеянні экс-прэм'ера краіны Матэа Рэнцы, які ўзначальвае рух, калегі па кабінеце назвалі безадказнымі: краіна перажывае самую цяжкую з пор Другой сусветнай вайны рэцэсію. Да таго ж эпідэмічны крызіс працягвае пагаршацца: ахвяр каранавіруснай інфекцыі ўжо больш чым 80 тысяч. Урадавая кааліцыя праіснавала толькі некалькі месяцаў: палітыкі ў разгубленасці. Дамовіцца аб новай практычна немагчыма, а праводзіць выбары прывядзе Італію да эканамічнай катастрофы.