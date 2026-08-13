Другая за месяц смяротная аварыя з беларусамі ў Грузіі: што вядома пра стан пацярпелых

Гісторыя паўтараецца - другая трагедыя за няпоўныя тры тыдні здарылася ў Грузіі.

У канцы ліпеня ў Батумі ў выніку аварыі загінулі двое грамадзян Беларусі, яшчэ 12 тады атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Вечарам 12 жніўня ў раёне пасёлка Гоміс Мта мікрааўтобус з турыстамі сарваўся ў цясніну. У выніку загінулі чацвёра беларусаў, 15 нашых грамадзян атрымалі раненні. Усе пацярпелыя, з якіх шасцёра - дзеці, размеркаваны па клініках і застаюцца пад назіраннем урачоў: 11 чалавек знаходзяцца ў Батумі, яшчэ чацвёра пацыентаў - у бальніцах Азургеці і Чахатауры. Двое - у цяжкім, але стабільным стане.

"Пяцёра чалавек - дарослыя, шасцёра - дзеці. З гэтых шасці дзяцей стан аднаго першапачаткова быў цяжкім: у дзіцяці дыягнаставана эпідуральнае кровазліццё ў мозг, у сувязі з чым дзіця было экстранна змешчана ў аддзяленне рэанімацыі. Зараз назіранне за яго станам вядзецца ў дынаміцы. На шчасце, хірургічнага ўмяшання не спатрэбілася. На сёння стан усіх пацыентаў застаецца стабільным, ні ў аднаго з іх няма парушэнняў жыццёва важных параметраў", - расказаў намеснік дырэктара Батумскай рэспубліканскай бальніцы Георгій Кікабідзэ.

Кіраўнік Мінінстэрства аховы здароўя Беларусі Аляксандр Хаджаеў знаходзіцца на пастаяннай сувязі з грузінскім калегам. Міністр аховы здароўя Грузіі Міхаіл Сарджвеладзэ асабіста наведаў параненых у клініках Батумі і Чахатауры. У сваю чаргу пасол Беларусі ў Грузіі Мікалай Рагашчук разам з консулам працягваюць каардынацыю работы на месцы. Як заявілі ў МЗС, ведамства акажа ўсё неабходнае садзейнічанне пацярпелым і родным загінуўшых.

Руслан Варанкоў, начальнік упраўлення інфармацыі і лічбавай дыпламатыі - прэс-сакратар МЗС Беларусі: "Мы шакіраваны трагедыяй і выказваем глыбокія спачуванні сем'ям загінуўшых, жадаем хутчэйшага выздараўлення пацярпелым. МЗС ва ўзаемадзеянні з грузінскім бокам акажа ўсё неабходнае садзейнічанне ў рэпатрыяцыі цел і вяртанні беларускіх грамадзян на радзіму".

У МЗС таксама звяртаюць увагу грамадзян на важнасць уважлівага падыходу да выбару турыстычных аператараў і дбайнае планаванне маршрутаў перамяшчэння пры выездзе за мяжу.

Па факце здарэння МУС Грузіі ўзбудзіла крымінальную справу. Вадзіцель, які кіраваў аўтобусам, затрыманы.