Дзяржаўны доўг Чэхіі дасягнуў гістарычнага максімуму - 180 млрд долараў
Дзяржаўны доўг Чэхіі б'е рэкорды. За першыя тры кварталы 2026 года паказчык павялічыўся на 9,5 млрд долараў. У цэлым бюджэтная запазычанасць ацэньваецца ў 180 млрд долараў - гэта максімум за ўсю гісторыю краіны. Інакш кажучы, дзяржаўны доўг Чэхіі складае амаль 44 % ВВП. А ў пераліку на душу насельніцтва доўг кожнага грамадзяніна краіны склаў 16 тыс. долараў.
Галоўнай прычынай такога скачка Міністэрства фінансаў Чэхіі называе актыўны продаж дзяржаўных аблігацый для пакрыцця дэфіцыту бюджэту.