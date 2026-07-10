ДзяржСМІ Ірана: два ваенныя аб'екты на поўдні краіны падвергнуліся ўдарам з паветра

Новыя атакі на Іран. Дзяржаўныя СМІ краіны паведамляюць пра два ваенныя аб'екты ў паўднёвай частцы рэспублікі, па якіх быў зроблены паветраны ўдар. Вядома, што адным з іх стала марская база ў Конараку. На яе тэрыторыі прагрымела некалькі ўзрываў.

У тым жа рэгіёне знаходзіцца адзіная атамная электрастанцыя Ірана. Указанняў на тое, што ядзерны аб'ект пацярпеў у выніку атак, няма. Характэрна, што прадстаўнікі ЗША ад дачынення да чарговых удараў па Ісламскай Рэспубліцы адхрысціліся.