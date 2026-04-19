3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Еўракамісія заклікае краіны ЕС не закрываць АЭС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Бруселі ўсвядомілі, што выжыць без "мірнага атама" проста не атрымаецца. Еўракамісія выступіла з заклікам да еўрапейскіх краін не спыняць дзеючыя атамныя рэактары. Пра гэта піша Reuters са спасылкай на атрыманы праект прапаноў па процідзеянні энергетычнаму крызісу ў Еўропе. Як паведамляе выданне, афіцыйны дакумент па так званым выратаванні эканомікі плануюць апублікаваць ужо 22 красавіка.
Раней Урсула фон дэр Ляен публічна назвала прытрымліванне выключна курсу зялёнай энергетыкі стратэгічнай памылкай ЕС. Яна заклікала Еўрасаюз да спалучэння атамнай і аднаўляльнай энергіі.