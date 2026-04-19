Еўракамісія заклікае краіны ЕС не закрываць АЭС

У Бруселі ўсвядомілі, што выжыць без "мірнага атама" проста не атрымаецца. Еўракамісія выступіла з заклікам да еўрапейскіх краін не спыняць дзеючыя атамныя рэактары. Пра гэта піша Reuters са спасылкай на атрыманы праект прапаноў па процідзеянні энергетычнаму крызісу ў Еўропе. Як паведамляе выданне, афіцыйны дакумент па так званым выратаванні эканомікі плануюць апублікаваць ужо 22 красавіка.