Еўропа зацвердзіла склад дэлегацыі для перамоў з Расіяй

Прадстаўнікі пяці краін увойдуць у еўрапейскую дэлегацыю для ўдзелу ў экспертных перамовах з Расіяй. Як паведамляе Bloomberg, яна будзе складацца з прадстаўнікоў Еўрасаюза, Францыі, Германіі, Італіі, Польшчы, а таксама Вялікабрытаніі.

Склад дэлегацыі быў зацверджаны лідарамі ЕС на саміце ў Дубліне.

Як растлумачыў кіраўнік Еўрасавета Кошта, так званая група Е5 будзе прадстаўляць "кааліцыю жадаючых" - блок дзяржаў, якія аказваюць ваенную дапамогу Кіеву.