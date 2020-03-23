3.75 BYN
2.87 BYN
3.37 BYN
Эфектыўна змагацца з COVID-19 можна без жорсткага каранціну
Меры шэрагу краін па спыненні распаўсюджвання каранавіруса і яго прафілактыцы дэманструюць эфектыўнасць без увядзення жорсткага каранціну. Эксперты прыводзяць красамоўныя прыклады Японіі і Сінгапура.
Ва ўрадзе Вялікабрытаніі і Нідэрландаў перакананыя: перамагчы вірус можна толькі разумным сумленнем. Там не прымушаюць да хатняй ізаляцыі, а заклікаюць прытрымлівацца простых парад.
Грамадзяне Італіі адмаўляюцца ад прымусовага каранціну
Бо драконаўскія меры не толькі не працуюць, але выклікаюць раздражненне і абурэнне грамадзян. Людзі папросту адмаўляюцца сядзець па хатах. У шэрагу італьянскіх гарадоў мэры асабіста змушаныя выганяць "парушальнікаў" з паркаў і гульнявых пляцовак.
Да сярэдзіны красавіка жорсткі каранцін падоўжаны ў Іспаніі. Людзям нават забаронена выходзіць на адкрытыя тэрасы падыхаць свежым паветрам. Штраф ад 500 еўра - аж да турэмнага зняволення.