Эфектыўна змагацца з COVID-19 можна без жорсткага каранціну

Меры шэрагу краін па спыненні распаўсюджвання каранавіруса і яго прафілактыцы дэманструюць эфектыўнасць без увядзення жорсткага каранціну. Эксперты прыводзяць красамоўныя прыклады Японіі і Сінгапура.



Ва ўрадзе Вялікабрытаніі і Нідэрландаў перакананыя: перамагчы вірус можна толькі разумным сумленнем. Там не прымушаюць да хатняй ізаляцыі, а заклікаюць прытрымлівацца простых парад.



