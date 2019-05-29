Эколагі запусцілі прамую трансляцыю раскладання пластыкавай бутэлькі
Неверагодны праект прапанавала сусветная арганізацыя - Фонд дзікай прыроды. Эколагі запусцілі прамую трансляцыю раскладання пластыкавай бутэлькі. Чакаецца, што гэта будзе самы доўгі анлайн-стрым у гісторыі чалавецтва. І прадоўжыцца ён аж 450 гадоў! Менавіта столькі трэба, каб пластык поўнасцю растварыўся. Такім чынам эколагі хочуць прыцягнуць увагу чалавецтва да праблемы забруджвання Сусветнага акіяна.