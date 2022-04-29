Як у ваду глядзеў Джордж Оруэл, калі пісаў: "усякага нацыяналіста праследуе думка, што мінулае можна і неабходна змяніць". Выкарыстанне і жангліраванне гісторыяй - ужо выразны трэнд на Захадзе. На фоне як спецаперацыі, так і чаканняў ад спецаперацыі Расіі ва Украіне выстройваецца новая стратэгія працы з рэтраспектывай. Што ж датычыцца сучаснасці, то і тут фантазія набірае вясновыя абароты. Мы ўжо ведаем нумары дывізій, якія нібыта павінны ўдарыць па Беларусі. Падрабязнасці - у праекце "Дыспазіцыя" (відэа).