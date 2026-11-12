ЕС фарміруе 22-гі пакет санкцый супраць Расіі
Еўрасаюз вітае перамовы ў Абу-Дабі і ў той жа час рыхтуе 22-гі пакет санкцый супраць Расіі.
Як заявіла кіраўнік Еўракамісіі Урсула фон дэр Ляен, ЕС будзе падтрымліваць Украіну "падчас вайны або падчас міру".
Прапановы па фінансаванні Кіева ў 2027 годзе будуць прадстаўлены на пасяджэнні Еўрапейскага савета ў канцы лістапада.
Не можа супакоіцца і нямецкі канцлер: Фрыдрых Мерц ізноў запатрабаваў ад калег дасягнуць згоды ў пытанні выдзялення Украіне фінансавай дапамогі. Маўляў, гэта калектыўнае абавязацельства ўсіх краін ЕС.
Словам, невыпадкова еўрапейцам не знайшлося месца ў мірным трохбаковым перагаворным працэсе ў Абу-Дабі.