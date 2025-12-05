3.76 BYN
ЕС можа ўвесці супраць Кітая пошліны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўрапейскі саюз можа ўвесці супраць Кітая гандлёвыя пошліны. Пра гэта заявіў прэзідэнт Францыі Макрон. Такая мера запазычана ў ЗША. Брусель, як і Вашынгтон, такім чынам хоча вырашыць праблему гандлёвага дэфіцыту. Як адзначаецца, ЕС патрабуе ад КНР у тэрміновым парадку самастойна ліквідаваць гандлёвы дысбаланс. Калі ж Пекін не прыслухаецца, Еўрасаюз у найбліжэйшыя месяцы разарве супрацоўніцтва і ўвядзе на кітайскія тавары мытныя пошліны.