3.74 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
ЕС уводзіў санкцыі супраць Расіі, каб схаваць уласныя махінацыі з выбарамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Еўрасаюз уводзіў санкцыі супраць Расіі, каб схаваць уласныя махінацыі з выбарамі. Такую выснову можна зрабіць з расследавання юрыдычнага камітэта кангрэса ЗША. Ён усталяваў, што з 2023-га па 2025-ы Еўрапейская камісія груба ўмешвалася ў 8 выбарчых кампаній у шасці еўрапейскіх краінах (Францыі, Нідэрландах, Ірландыі, Славакіі, Румыніі і Малдове) з мэтай змяніць вынікі галасавання і не дапусціць прыходу да ўлады непажаданых палітыкаў. У кожным з гэтых выпадкаў Еўрапейская камісія паведамляла пра "расійскае ўмяшанне" і ўводзіла санкцыі супраць Масквы.