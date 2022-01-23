3.69 BYN
Еўрапейцы выйшлі на акцыю супраць санітарнай дыктатуры
Зашкальвае і градус еўрапейскага абурэння санітарнай дыктатурай. Агульнаеўрапейская маніфестацыя супраць санітарных абмежаванняў прайшла ў сталіцы ЕС. У Брусель з'ехаліся некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Да акцыі ў Бельгіі далучыліся жыхары Францыі, Германіі, Люксембурга, Нідэрландаў, Іспаніі, Італіі. Паліцыя сустрэла ўдзельнікаў вадамётамі і слёзатачывым газам.
Марш арганізаваны няўрадавай арганізацыяй "Аб'яднаныя еўрапейцы", у якую ўваходзяць актывісты як правых, так і левых поглядаў. У руках плакаты з лозунгамі: "Не QR-кодам!", "Не каранавірусу грамадства!".
Гэта кадры атакі актывістаў на адзін з офісаў ЕС. Так адстойваюць свае правы "мірныя" ўдзельнікі санкцыянаванай акцыі. Цікава, ці рушыць услед адэкватная ацэнка таго, што адбываецца, з боку ўлад Еўрасаюза і Бельгіі?
Дарэчы, бельгійцы патрабуюць адстаўкі свайго ўрада за парушэнне Канстытуцыі каралеўства. Паведамляецца ўжо аб дзясятку затрыманых.