Фінляндыя запусціць спадарожнікі для кантролю мяжы з Расіяй
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ваенная істэрыя Фінляндыі дасягнула нябёсаў. Хельсінкі хоча выкарыстаць гіперспектральныя спадарожнікі, здольныя рабіць высокадакладныя здымкі з мэтай кантролю зоны каля меж з Расіяй. Аб гэтым паведаміла інвестыцыйная кампанія Springvest.
Праект плануюць рэалізаваць з 2027 года. Пры гэтым дапамагчы ў рэалізацыі задумкі Фінляндыі можа Еўрасаюз. Ён ужо вылучыў каля 50 млн еўра на кантроль за мяжой. Але пакуль актыўнага ўдзелу ў праекце са спадарожнікамі не прымаў.