Фінляндыя запусціць спадарожнікі для кантролю мяжы з Расіяй

Ваенная істэрыя Фінляндыі дасягнула нябёсаў. Хельсінкі хоча выкарыстаць гіперспектральныя спадарожнікі, здольныя рабіць высокадакладныя здымкі з мэтай кантролю зоны каля меж з Расіяй. Аб гэтым паведаміла інвестыцыйная кампанія Springvest.

Праект плануюць рэалізаваць з 2027 года. Пры гэтым дапамагчы ў рэалізацыі задумкі Фінляндыі можа Еўрасаюз. Ён ужо вылучыў каля 50 млн еўра на кантроль за мяжой. Але пакуль актыўнага ўдзелу ў праекце са спадарожнікамі не прымаў.

Разделы:

У свеце