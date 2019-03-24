Францыя працягвае жыць у становішчы мітынгаў і пратэстаў

Напярэдадні адбыліся новыя маніфестацыі. На вуліцы краіны выйшлі 40 з паловай тысяч чалавек, з іх 5 тысяч у Парыжы. І, нягледзячы на тое, што ў МУС заявілі, што 19-ая па рахунку акцыя "жоўтых камізэлек" прайшла больш спакойна, не абышлося без сутыкненняў. Слёзатачывы газ прыйшлося прымяніць на бульвары Страсбург. Інцыдэнты мелі месца і на плошчы Рэспублікі. Паводле звестак мясцовых СМІ, у Парыжы затрымана больш як 80 чалавек. Усяго па краіне больш як 230 дэманстрантаў.