3.84 BYN
2.81 BYN
3.23 BYN
Францыя і Германія прасоўваюць новую мадэль пашырэння ЕС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Францыя і Германія прасоўваюць новую мадэль пашырэння ЕС, паведамляюць еўрапейскія СМІ. Гэта дазволіць прыняць у члены саюза адразу без малога дзясятак дзяржаў.
Мяркуецца, што ўступіць у Еўрасаюз на птушыных правах можна будзе ў найбліжэйшай будучыні. Аднак набыццё новых правоў у якасці краіны-члена ўвяжуць з выкананнем шэрагу ўмоў.
Такі падыход (мяркуюць у Берліне і Парыжы) дазволіць хутка далучыць да ЕС Малдову, Сербію, Чарнагорыю і, галоўнае, Украіну. Пры гэтым атрымаецца канчаткова адарваць гэтыя краіны ад Расіі, не даўшы ім права не тое што вырашальнага, але нават дарадчага голасу.
Пярэчаць такой рэформе краіны "малой Еўропы". Яны асцерагаюцца страты свайго ўплыву на палітыку ЕС.