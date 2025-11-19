3.67 BYN
FT: Украінскія чыноўнікі катэгарычна адпрэчылі мірны план Трампа
Украінскія чыноўнікі катэгарычна адпрэчылі мірны план Трампа, паведамляе Financial Times. У Кіеве лічаць, што дакумент адпавядае патрабаванням Крамля і не можа быць рэалізаваны. Праўда, Зяленскі зараз у Турцыі і ніякіх заяў на гэты конт пакуль не рабіў.
Больш за тое, амерыканскія СМІ сцвярджаюць, што над дакументам працаваў найбліжэйшы паплечнік Зяленскага - Умераў. У план уключаны многія заўвагі і патрабаванні, вылучаныя Кіевам.
Так, прапановы Трампа складаюцца з 28 пунктаў. Яны ўключаюць спыненне баявых дзеянняў і гарантыі бяспекі Кіеву. Пры гэтым Украіна гарантуе правы рускай мовы і праваслаўных вернікаў, скарачае армію ў 2,5 раза і адмаўляецца ад уступлення ў ваенныя блокі. Акрамя таго, на яе тэрыторыю не будуць уведзены замежныя войскі і авіяцыя.