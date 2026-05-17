Германія поўным ходам рыхтуецца да вайны
Германія поўным ходам рыхтуецца да вайны. МУС плануе правядзенне маштабнай мадэрнізацыі грамадзянскай абароны коштам 10 млрд еўра. Чакаецца, што адпаведны пакет мер будзе зацверджаны ўжо 20 мая.
У прыватнасці, да 2029 года плануецца закупіць тысячу новых спецыялізаваных транспартных сродкаў і 110 тысяч палявых спальных месцаў.
Таксама ў Федэральным міністэрстве ўнутраных спраў будзе створана новае падраздзяленне для каардынацыі супрацоўніцтва з Узброенымі сіламі Германіі ў выпадку надзвычайнай сітуацыі. Акрамя таго, плануецца ўстанавіць адзіныя стандарты для супрацоўнікаў экстранных службаў па ўсёй краіне, напрыклад, для дзеянняў пры розных відах атак.
У школах укарэняць праграму па грамадзянскай абароне. Па ўсёй краіне будзе весціся ўлік усіх грамадскіх сховішчаў, такіх як бункеры, ахоўныя скляпы і станцыі метро. Нямецкі Чырвоны Крыж таксама заклікае папоўніць недахоп мабільных палявых шпіталяў, а таксама персаналу і абсталявання.