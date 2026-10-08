Гучнае выкрыццё: толькі 40 % нямецкай дапамогі дайшло да Кіева
Гучнае выкрыццё ад Кільскага інстытута сусветнай эканомікі. Міф аб 100-мільярднай падтрымцы Кіева з боку ФРГ цалкам выкрыты. З заяўленых Берлінам 100 млрд еўра да Украіны фактычна дайшло толькі каля 40 %. Гэта крыху менш за 42 млрд еўра.
Высветлілася, што львіную долю сродкаў немцы выдаткавалі на ўласныя патрэбы: амаль 36 млрд еўра засталіся ўнутры Германіі і пайшлі на сацвыплаты бежанцам і ўладкаванне сховішчаў. Яшчэ 22 млрд еўра і зусім апынуліся звычайнымі папяровымі абяцаннямі на будучыню.
Як заяўляюць эксперты ў справаздачы, гэтыя абавязацельствы "могуць быць выкананыя, а могуць так і застацца на паперы".