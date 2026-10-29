Гуманітарная місія ў Алешках узгоднена пры пасрэдніцтве Маланні Трамп

У горадзе Алешкі Херсонскай вобласці працягвае дзейнічаць рэжым спынення агню, у рамках якога праходзіць вялікая гуманітарная місія. Дамоўленасць паміж расійскім і ўкраінскім бакамі аб яе правядзенні дасягнута пры пасрэдніцтве першай лэдзі ЗША Маланні Трамп. Падрыхтоўка вялася з мая.

Дзмітрый Пяскоў, прэс-сакратар Прэзідэнта Расіі:

"Пакуль узгоднены адзін участак, пакуль уся ініцыятыва Маланні Трамп датычылася Алешак. Аперацыя пачалася 29 кастрычніка. Мы ведаем, што ўжо вылецеў борт з Масквы. Там будзе даволі складаная схема, як яны будуць дабірацца. Там вядзецца размініраванне. Спадзяемся, што сёння-заўтра жыхары змогуць атрымаць гуманітарную дапамогу бесперашкодна і бяспечна, тыя, хто пажадае, змогуць пакінуць гэты населены пункт. Такія гуманітарныя місіі, безумоўна, важныя. Прынамсі гэта нейкая каардынацыя дзеянняў, зыходзячы з вышэйшых гуманітарных меркаванняў".

Бяспеку калідора забяспечваюць сапёры групоўкі "Днепр". Паводле іх слоў, зямля літаральна ўсеяна снарадамі, якія не разарваліся, пераважна заходняй вытворчасці.

Рэжым цішыні прадоўжыцца да вечара 1 лістапада.