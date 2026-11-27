Максімальная бяспека, падтрымка і дапамога блізкаму: гуманітарная місія па ўз'яднанні сем'яў на беларускай тэрыторыі адбылася.

23 чалавекі 27 лістапада адправіліся ва Украіну, 20 - у Расію. Гэта людзі сталага веку, маламабільныя грамадзяне, якім неабходна дапамога, падтрымка.

Яны не бачылі сваіх блізкіх некалькі гадоў. Беларусь для нас дом - так яны кажуць самі.

9 дзяцей адправіліся ва Украіну да сваіх мам, татаў, бабуль - яны доўга не бачыліся. Беларускі бок перадаў у дарогу частаванне - нагетсы, беларускую бульбу - тое, што так любяць падлеткі.

Дзмітрый Лубінец, упаўнаважаны па правах чалавека Вярхоўнай рады Украіны:

"У нас сёння адбываецца вяртанне ўкраінскіх дзяцей, якія знаходзіліся на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Я дзякую Рэспубліцы Беларусь за садзейнічанне. Чарговы раз мы робім гэта праз тэрыторыю Беларусі. Дзякуй за ўсё, што зрабілі для нас. Усё было падрыхтавана на вельмі высокім узроўні".

Больш за 70 гуманітарных місій, абменных працэсаў прайшлі на тэрыторыі Беларусі з пачатку жніўня 2022 года. Краіна кожны раз арганізоўвае такія працэсы з пэўнай надзеяй, што два блізкія па духу народы ўсё-такі змогуць прыйсці да міру.