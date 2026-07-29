Іран атакаваў базы ЗША на Блізкім Усходзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кароткая паўза на Блізкім Усходзе змянілася новай хваляй эскалацыі. Цэнтральнае камандаванне ўзброеных сіл ЗША заявіла пра зрыў зацішша і адбіццё раптоўнай ракетнай атакі з боку Тэгерана.
Іранскія вайскоўцы запусцілі балістычныя ракеты па амерыканскіх аб'ектах у рэгіёне. Прынамсі 4 баявыя галоўкі былі нацэлены на амерыканскую ваенную базу ў Іарданіі, аднак усе паветраныя цэлі ўдалося паспяхова перахапіць.
Адказам стала сумесная аперацыя Вашынгтона і Эр-Рыяда. Баявая авіяцыя ЗША і Саудаўскай Аравіі нанесла ўдары па лагістычных вузлах і складах зброі праіранскіх груповак на ўсходзе Ірака.