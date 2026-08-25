Іран гатовы адказаць на эканамічны націск ЗША ваеннай сілай

Іран гатовы адказаць на эканамічны ціск ЗША ваеннай сілай. Як піша The New York Times, у Тэгеране праігнаравалі новыя жорсткія санкцыі Вашынгтона і пагрозы Белага дома.

Амерыканскія аналітыкі прагназуюць, што замест уступак па ядзернай праграме Ісламская Рэспубліка пойдзе на сілавое абвастрэнне.

Сітуацыя напальваецца вакол Армузскага праліва, які Іран перакрыў раней. Галоўная суднаходная артэрыя рэгіёна апынулася ў цэнтры жорсткага супрацьстаяння.

У Іране падкрэслілі, што падтрымку амерыканскіх санкцый з боку любой іншай краіны будуць лічыць актам вайны. Адзінае выключэнне Тэгеран зрабіў для Ірака, дазволіўшы кропкавы праход яго танкераў. Для астатняга свету найважнейшы нафтавы калідор застаецца пад пагрозай поўнага закрыцця.