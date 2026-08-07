Іран і Аман узгаднілі суднаходства ў Армузскім праліве
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Іран і Аман узгаднілі суднаходства ў Армузскім праліве, паведамляе агенцтва Reuters. Бакі дамовіліся, што караблі, якія ўваходзяць у Персідскі заліў, будуць ісці паўночным, іранскім фарватэрам, а пакідаць яго будуць па фарватэры аманскім.
На працягу некаторага часу плату з уладальнікаў грузаў спаганяць не будуць, але пазней Тэгеран плануе абкласці суды, што праходзяць, пошлінамі ў памеры 5-7 % ад кошту грузу. Па самых асцярожных падліках, гэта абыдзецца ўладальнікам караблёў у дадатковыя 100 млрд долараў за год.
Пры гэтым Іран мае намер захаваць забарону на праход праз Армуз караблям ЗША і іх саюзнікаў.