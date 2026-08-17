Іран і ЗША дамовіліся прадоўжыць 60-дзённы рэжым спынення агню
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Іран і ЗША ўсё ж дасягнулі дамоўленасці аб прадаўжэнні 60-дзённага рэжыму спынення агню. Пра гэта паведаміў тэлеканал Al Arabiya са спасылкай на крыніцы.
Падрабязнасці пагаднення пакуль не прыводзяцца, а афіцыйных каментарыяў яшчэ не паступала. Вядома, што 17 жніўня закончыўся тэрмін, прадугледжаны мемарандумам аб узаемаразуменні, які бакі падпісалі ў чэрвені 2026 года. Да апошняга моманту лёс перамір'я заставаўся невядомы, выклікаючы пэўныя сумненні, у першую чаргу ў суседзяў па рэгіёне. Так, Саудаўская Аравія, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Катар пачалі абмеркаванне мэтазгоднасці размяшчэння амерыканскіх баз на сваёй тэрыторыі з-за апасак, што ў выпадку новага вітка эскалацыі менавіта яны апынуцца пад ударам.