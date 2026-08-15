Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБлізкі Усход

Іран не спяшаецца аднаўляць перамовы з ЗША

Image

Іран пакуль не прыняў рашэння аб аднаўленні перамоў са Злучанымі Штатамі. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Ісламскай Рэспублікі.

Абас Аракчы падкрэсліў: Катар і Пакістан працягваюць выконваць функцыі пасрэднікаў і абменьвацца паведамленнямі паміж бакамі. Пры гэтым каналы сувязі, што існавалі раней, страцілі эфектыўнасць.

Зараз Іран распрацоўвае часовы варыянт, які можа стаць пастаянным. Сітуацыя абвастраецца на фоне заявы Трампа. Прэзідэнт ЗША аб'явіў, што пасля завяршэння ваеннай аперацыі плануе зрабіць стратэгічна важны Армузскі праліў амерыканскай тэрыторыяй.

Разделы:

У свецеБлізкі УсходЗША
x

Чытайце таксама