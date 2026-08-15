Іран не спяшаецца аднаўляць перамовы з ЗША
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Іран пакуль не прыняў рашэння аб аднаўленні перамоў са Злучанымі Штатамі. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Ісламскай Рэспублікі.
Абас Аракчы падкрэсліў: Катар і Пакістан працягваюць выконваць функцыі пасрэднікаў і абменьвацца паведамленнямі паміж бакамі. Пры гэтым каналы сувязі, што існавалі раней, страцілі эфектыўнасць.
Зараз Іран распрацоўвае часовы варыянт, які можа стаць пастаянным. Сітуацыя абвастраецца на фоне заявы Трампа. Прэзідэнт ЗША аб'явіў, што пасля завяршэння ваеннай аперацыі плануе зрабіць стратэгічна важны Армузскі праліў амерыканскай тэрыторыяй.