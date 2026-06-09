3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Іран, ЗША і Ізраіль - на мяжы поўнамаштабнай вайны
Рэзкая эскалацыя канфлікту на Блізкім Усходзе. Усе бакі канфлікту зноў пачалі інтэнсіўны абмен ударамі.
Напярэдадні іранская армія збіла амерыканскі верталёт Apache. Хоць і Пентагон, і персы прызналі, што гэта стала вынікам памылкі, Злучаныя Штаты адразу ж далі старт інтэнсіўнай аперацыі адплаты. Амерыканцы нанеслі масіраваныя ўдары па тэрыторыі Ірана, галоўным чынам па радарах і сістэмах супрацьпаветранай абароны ў раёне Армузскага праліва.
Тэгеран у сваю чаргу адказаў ударамі па караблях 5-га флоту ЗША, які дыслакуецца ў Бахрэйне. Былі атакаваны таксама цэлі ў Ізраілі. Пры гэтым Ірану ўдалося збіць амерыканскі беспілотнік Reaper, які лічыцца адным з самых сучасных і дарагіх з тых, што стаяць на ўзбраенні Пентагона.
Іранцы заявілі, што яны гатовыя да эскалацыі любога маштабу, калі ЗША прадоўжаць свае атакі. Вашынгтон ужо анансаваў новыя ўдары па цэлях у непасрэднай блізкасці да Армузскага праліва (гл. відэа).