Ірландыя згортвае праграму падтрымкі ўкраінцаў

Ірландыя плануе са жніўня адмяніць бясплатнае пражыванне для ўкраінцаў і перавесці іх на самастойную арэнду жылля.

Рэформа прадугледжвае паступовую адмову ад размяшчэння каля 16 тыс. украінцаў, якія зараз жывуць у гатэлях і іншых аб’ектах за кошт дзяржавы. Улады тлумачаць змяненні тым, што цяперашняя сістэма "няўстойлівая" і стварае няроўныя ўмовы: частка ўкраінцаў атрымлівае доўгатэрміновае жыллё ад дзяржавы, у той час як новым бежанцам яно даецца толькі на 30 дзён.

Таксама плануецца паступова скараціць выплаты сем’ям, якія прымаюць украінцаў. Зараз яны складаюць 600 еўра за месяц і будуць адменены да сакавіка 2027 года. Асобныя меры падтрымкі захаваюцца толькі для ўразлівых груп.

