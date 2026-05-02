3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Ірландыя згортвае праграму падтрымкі ўкраінцаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ірландыя згортвае праграму падтрымкі ўкраінцаўnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4871e66f-5d61-4098-af16-e7a564ff1ae8/conversions/6248f27b-230c-41c7-86ee-acba78274d08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4871e66f-5d61-4098-af16-e7a564ff1ae8/conversions/6248f27b-230c-41c7-86ee-acba78274d08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4871e66f-5d61-4098-af16-e7a564ff1ae8/conversions/6248f27b-230c-41c7-86ee-acba78274d08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4871e66f-5d61-4098-af16-e7a564ff1ae8/conversions/6248f27b-230c-41c7-86ee-acba78274d08-xl-___webp_1920.webp 1920w
Ірландыя плануе са жніўня адмяніць бясплатнае пражыванне для ўкраінцаў і перавесці іх на самастойную арэнду жылля.
Рэформа прадугледжвае паступовую адмову ад размяшчэння каля 16 тыс. украінцаў, якія зараз жывуць у гатэлях і іншых аб’ектах за кошт дзяржавы. Улады тлумачаць змяненні тым, што цяперашняя сістэма "няўстойлівая" і стварае няроўныя ўмовы: частка ўкраінцаў атрымлівае доўгатэрміновае жыллё ад дзяржавы, у той час як новым бежанцам яно даецца толькі на 30 дзён.
Таксама плануецца паступова скараціць выплаты сем’ям, якія прымаюць украінцаў. Зараз яны складаюць 600 еўра за месяц і будуць адменены да сакавіка 2027 года. Асобныя меры падтрымкі захаваюцца толькі для ўразлівых груп.