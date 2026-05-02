Ірландыя згортвае праграму падтрымкі ўкраінцаў

Ірландыя плануе са жніўня адмяніць бясплатнае пражыванне для ўкраінцаў і перавесці іх на самастойную арэнду жылля.

Рэформа прадугледжвае паступовую адмову ад размяшчэння каля 16 тыс. украінцаў, якія зараз жывуць у гатэлях і іншых аб’ектах за кошт дзяржавы. Улады тлумачаць змяненні тым, што цяперашняя сістэма "няўстойлівая" і стварае няроўныя ўмовы: частка ўкраінцаў атрымлівае доўгатэрміновае жыллё ад дзяржавы, у той час як новым бежанцам яно даецца толькі на 30 дзён.