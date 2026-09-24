Італія вяртаецца да мірнага атама: сенат адобрыў план урада Мелоні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Італія вяртаецца да мірнага атама: Сенат адобрыў план урада Мелоні
Італія вяртаецца да мірнага атама. Сенат адобрыў план урада Джорджы Мелоні па аднаўленні вытворчасці ядзернай энергіі.
Гэта гістарычны разварот. Рым забараніў атамную энергетыку амаль 40 гадоў таму на рэферэндуме. Цяпер у кабміна ёсць роўна год, каб прапісаць новыя правілы бяспекі і выбраць пляцоўкі для будаўніцтва. Замест буйных АЭС стаўка на інавацыйныя малыя модульныя рэактары.
Па разліках сучасныя тэхналогіі забяспечаць да 22 % энергаспажывання краіны і зэканомяць 17 млрд еўра на закупках электрычнасці ў суседзяў уладаў. Але левая апазіцыя і эколагі ўжо абяцаюць заблакаваць будоўлю праз суды.